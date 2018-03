Mandø første stop på stor ø-rundtur

Formanden for Landdistrikternes Fællesudvalg, Steffen Damsgaard var sammen med folketingsmedlem, Mette Hjermind Dencker, (DF) på besøg på Mandø, og her fik de på egen krop at mærke hvilke vejr- og trafikmæssige udfordringer Mandø-boerne har.

Hun er medlem af Folketingets udvalg for landdistrikter og småøer, og det er i den sammenhæng hun sammen med Steffen Damsgaard vil besøge alle de 37 danske øer, som er med i ordningen med Ø-pas. Et Ø-pas, som skal få flere gæster og turister til at besøge øerne. Mandø var første stop på rundturen.

Ordningen med Ø-pas, som nu administreres af Landdistrikternes Fællesråd, betyder at man som gæst på øerne kan få et Ø-pas, hvor der er en faktuel beskrivelse af de 37 danske øer, som er omfattet af Ø-passet. Man kan desuden få et stempel i passet hver gang man besøger en ny ø.

De unge på øerne

Et andet fokuspunkt hun peger på i forhold til de mindre danske øer er de unge fra øerne, som er nødt til at flytte væk for at tage en uddannelse.

- Nogle kommuner giver tilskud til de unges bopæl i uddannelsesbyerne. Andre giver ikke. Her bør vi fra statens side gå ind og sikre, at de unge har ens vilkår, mener hun.

Steffen Damsgaard fortæller, at rundturen til alle småøerne både skal bruges til at sætte fokus på øernes udfordringer og på at promovere de gode initiativer, der tages på øerne.

- På Mandø er der rigtig mange gode historier at fortælle. Både med hestevognskørsel ud i Vadehavet, med kulinariske oplevelser med lam, østers og andre gode sager. Vi overnattede på Mandø Bed & Breakfast, som er topmoderne med gode faciliteter, hvor man sagtens kan holde ferie eller weekend i marts måned. Så på den måde har Mandø rigtig meget at byde på, og i Landdistrikternes Fællesråd vil vi meget gerne gøre vores til at fortælle det budskab, siger formanden for Landdistrikternes Fællesudvalg.