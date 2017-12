Mandø får penge til forskønnelse

Esbjerg Kommune har fået 1,4 millioner kroner fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til to forskønnelsesprojekter, som skal bruges som model for byfornyelse på de mindre danske øer.

- Bygningen, hvor Brugsen ligger er en tilbygning fra 70'erne, og den er det første man ser, når man stiger ud af traktorbusserne på Mandø. Målet med forskønnelsen er at få bygningen til at se mindre 70'er-agtig ud, og få den mere i pagt med det smukke gamle hus bag selv Brugs-bygningen, siger Steen Gelsing.

Fællesrådet har et forskønnelsesudvalg, og det er det udvalg, som har peget på at den gamle bygning, hvor Mandø Brugs har til huse trænger til forskønnelse.

Projektleder Steen Gelsing forventer, at bygningsfornyelsesprojekterne på Mandø kan blive igangsat i løbet af efteråret 2018. I foråret er der en del forberedende arbejde, hvor man skal holde møder med Mandø-borgerne og arbejde på at inddrage flere forskellige fonde og andre interessenter i projekterne.

Arbejdende værksted

Forskønnelsen af Brugs-bygningen er det ene af de to projekter, som skal gennemføres. Det andet er en tom ladebygning, som ligger i Mandø By.

- Denne bygning skal laves til et arbejdende værksted for genbrugsbyggematerialer som døre og vinduer. Det er et projekt, som vil give Mandø By et løft, og ud over renoveringen af de to bygninger er målet med projektet også, at der skal udarbejdes en lille håndbog med tips og tricks om byningsfornyelsesprojekter, som kan bruges af de andre små ø-samfund i Danmark. Det er også en del af intentionen med projektet på Mandø, siger Steen Gelsing.

Han fortæller, at der på Mandø er et stort og righoldigt fotoarkiv med fotos af øens bygninger fra gammel tid, og dette arkiv skal bruges som grundlag for det kommende projekt.

Anders Kronborg, (S), formand for teknik- og byggeudvalget glæder sig over, at det er lykkes at få del i midler fra forskønnelsespuljen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

- Vi vil meget gerne understøtte de gode initiativer, der er i gang på Mandø. I dette tilfælde sker det så med et projekt, som reelt skaber national opmærksomhed omkring Mandø. Det er superfedt, siger Anders Kronborg.