Mandø er vært for 26 danske småøer

Claus Christensen fortæller, at det ikke er første gang Mandø er værter for småøernes generalforsamling.

Han er sammen med Preben Jørgensen de to repræsentanter for Mandø, som har stemmeret til generalforsamlingen. Men alle andre Mandøboere kan også deltage i generalforsamlingen lørdag - dog uden stemmeret.

- For os på Mandø er det selvfølgelig en stor ting, at vi får besøg af folk fra alle de andre danske småøer. Vi er jo et fuldgyldigt og aktivt medlem af Foreningen af Danske Småøer, og én af fordelene ved det medlemsskab er blandt andet, at vi får del i nogle støtteordninger til småøerne - blandt andet en pulje penge, som kommunen får til vedligeholdelse af Låningsvejen, fortæller Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd.

MANDØ: 50 repræsentanter for 26 forskellige danske småøer kommer fredag til Mandø, hvor de lørdag skal deltage i generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer. Den sammenslutning tæller i alt 27 danske øer, og det betyder altså, at samtlige disse øer er med på generalforsamlingen, som holdes på Klithus Mandø med start lørdag klokken 13.30.

Bopælspligt

På lørdagens generalforsamling skal deltagerne tage stilling til to forslag, herunder et forslag om Sammenslutningen skal arbejde for et krav om bopælspligt som forudsætning for at opnå ø-støtte til landbrug på de 27 småøer.

- Det forslag støtter vi, da det forringer levegrundlaget for de landmænd, som bor på øerne, at landmænd på fastlandet kan opkøbe jord på øerne og samtidig opnå ø-støtte, siger Claus Christensen.

Han slår fast, at Mandø og alle de andre danske småøer har stor fordel af at være medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer.

- Vi give hinanden inspiration og gode ideer. På Mandø har vi også gang i en række forskellige projekter, og med hensyn til turismen er vi også foran på en række områder, og derfor kan vi også give inspiration til de andre øer, siger han.