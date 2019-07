Syd- og Sønderjyllands Politi afventer et udspil fra Esbjerg Kommune i forhold til en mulig opsætning af advarselslys på Låningsvejen. Formand for Mandø Fællesråd oplyser, at emnet har været rejst flere gange over for politikere og embedsmænd i kommunen i de seneste fem år.

Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd, fortæller at denne problemstilling med røde og grønne advarselslys flere gange inden for de seneste fem år har været rejst på møder med politikere og embedsmænd fra Esbjerg Kommune.

MANDØ: Hos Syd- og Sønderjyllands Politi vil man afvente et muligt udspil fra Esbjerg Kommune i forhold til regulering af trafikken på Låningsvejen mellem Mandø og fastlandet. Som omtalt i JydskeVestkysten foreslår Benny Thomsen fra Mandø, at der opsættes røde og grønne advarselslys, som fortæller bilisterne, hvornår de må køre over Låningsvejen - og hvornår de ikke må.

I følge formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, er der en bedre skiltning på vej til bilister, som kører over Låningsvejen. Lige nu er der kun skilte, som på dansk og tysk fortæller, at man kun må køre over vejen, når man har kendskab til tidevandet.Claus Christensen oplyser, at Esbjerg Kommune er på vej med skilte med illustrationer, som skal advare bilisterne om tidevandet - skilte, som både skal opsættes på fastlandet ved begyndelsen af Låningsvejen og på Mandø-siden.

Lidt tyndt

- Men begrundelsen for ikke at gennemføre forslaget har hidtil været, at hvis man opsætter disse advarselslys vil det så være kommunens ansvar, hvis nogle bilister på trods af advarselslysene kommer galt afsted og kører ud, når der er højvande. Jeg synes sådan set det begrundelse er lidt tynd, fordi vind- og vejrforholdene er sådan, at det jo kan blive spørgsmål om liv eller død, siger Claus Christensen.

I kølvandet på mandagens hændelse, hvor et ældre ægtepar kørte fast i højvandet har en borger foreslået, at kommunen i stedet for at bruge penge på renovering af Låningsvejen bygger en dæmning i stil med Rømø-dæmningen til fastlandet. Hvad mener du om det?

- Det tror jeg ikke på - og jeg synes heller ikke om ideen. Vi, der bor på Mandø lever med naturen og med tidevandet, og det ønsker vi at bevare, fordi det er det, der gør Mandø til noget helt specielt. Vi ønsker ikke at blive et nyt Rømø, uden at det skal lyde negativt, siger formanden for Mandø Fællesråd.