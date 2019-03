Mandø: Frustreret traktorbusejer mangler svar fra kommunen

Vester Vedsted. I marts 2018 tog Erling Hansen fra Mandø Kro og Traktorbusser til Rådhuset i Esbjerg for personligt at aflevere dokumenter og en række spørgsmål i postkasserne til 14 byrådsmedlemmer fra Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget.

Spørgsmålene nåede aldrig frem, og først omkring årsskiftet dukkede dokumenterne op, men kun til de to udvalgsformænd. De blev afleveret personligt af byrådsmedlem Anders Rohr Jørgensen (V) efter at være blevet kontaktet af Erling Hansen, der er frustreret over, at han ikke kan få svar på sine spørgsmål om, hvorfor der skal være ulige konkurrence mellem de to traktorbusselskaber, hvorfor de ikke gør noget for at håndhæve egne regler og hvordan, hans personligt afleverede spørgsmål blot kan forsvinde på rådhuset.

- Jeg er godt klar over, at man er træt af mig hos Esbjerg Kommune, men jeg bliver ved med at stille spørgsmål, til jeg får nogle ordentlige svar, siger Erling Hansen, der især er frustreret over kommunens håndtering af spørgsmål omkring parkeringspladsen på Vadehavscentret.

En plads, som begge selskaber egentlig skulle kunne bruge til at servicere de tusindvis af turister, der hvert år besøger Mandø, men som Esbjerg Kommune har lejet ud til det konkurrerende selskab, Mandøbussen.