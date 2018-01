Mandø Fællesråd om jordfordeling: Lidt blandede følelser

Mandø: Formand for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, står tilbage med blandede følelser, efter første omgang af jordfordelingen på Mandø nu er tilendebragt.

Og det af to grunde.

For det første blev jordfordelingen ikke så omfattende, som man havde regnet med, og for det andet har det haft en konsekvens, at øens eneste børnefamilie nu flytter fra Mandø.

- Det var sådan set den værste konsekvens, vi på forhånd kunne se ved selve jordfordelingen. Og som vi havde frygtet, så flytter øens eneste børnefamilie nu væk fra Mandø, idet de har solgt både jorden og deres gård til naturfonden, siger Claus Christensen og forklarer, at hele forløbet med jordfordelingen har været omfattende, fordi noget af jorden er solgt til fonden, og den resterende jord er fordelt mellem øens andre landmænd.

Inden jordfordelingen var der tre landmænd, og når alle aftaler falder endeligt på plads 1. februar, så vil der blot være to landmænd tilbage på øen, men trods det, så vil der stadig være problemer med fuglelivet på Mandø.

- Dette bliver godt for engfuglene, men vi har stadig rigtigt mange bramgæs på hele Mandø. De kan stadig ødelægge det for engfuglene, men denne problemstilling er noget, alle parter har været opmærksomme på i processen, siger Claus Christensen, der er glad for, at hele projektet med jordfordelingen er kommer igang trods det, at øens eneste børn flytter til fastlandet.

- Vi vælger at se på det positive, og nu vil vi så i endnu højere grad satse på den turisme, der også følger med et projekt som dette, siger Claus Christensen.