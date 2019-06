Manden bag årets mål i pokalen er med mod Sædding-Guldager IF

SGI møder tirsdag aften jyllandsserie holdet fra Agerbæk SF/Starup IF i Guldager Idrætscenter. Gæsterne stiller op med Kevin Dalgas Andreasen, som scorede et bragende flot mål mod Næsby i sidste sæson.

Esbjerg: Når serie 1-holdet fra Sædding-Guldager tirsdag den 4. juni møder Agerbæk SF/Starup IF fra Jyllandsserien i en pokalkamp i Guldager Idrætscenter, kan publikum blandt andet glæde sig til at se den 25-årige Kevin Dalgas Andreasen fra det gæstende hold. Det var Kevin, som den 17. maj i pokalfinalen mellem FCM og Brøndby i Parken blev hyldet i pausen for at have scoret årets mål i Sydbank Pokalen i sidste sæson. Målet faldt på et drøn af et langskud i opgøret mod Næsby, men det var dog ikke nok til sejren, idet fynboerne vandt med 2-1. Kevins mål blev valgt mellem i alt 600 fuldtræffere, så det var en stolt spiller, som fik overrakt blomster og en byste af sig selv ved pokalfinalen. Han var konge for en dag for øjnene af 30.000 tilskuere. Det var en vild dag.

Nu skal det så vise sig, om SGI'erne er dygtige nok til at forhindre Kevin i at score igen, men i hvert fald fik træner Jesper Grønborg og spillerne fra Sædding-Guldager en god generalprøve på pokalkampen. SGI vandt nemlig i weekenden på hjemmebane over lokalrivalerne fra Spangsbjerg med 4-0. Kevin bor i øvrigt i Esbjerg og læser en cand.merc. i forretnings- og markedsføringsudvikling på Syddansk Universitet i Kolding.

SGI opfordrer publikum til at møde talstærkt op. Tag forældre, børn, naboer og lignende med til kampen, som begynder klokken 19.00, lyder det fra den arrangerende klub. Der er salg af drikkevarer og pølser fra grillen, og bliver vejret dårligt, kan tilskuerne jo følge kampen fra tribunen.

Sydbank, som er sponsor for pokalturneringen, sørger for ekstra lir og underholdning før og under kampen.