Manden bag Ribe Vinfestival kåret til Årets Ripenser

Ribe: Hvert år giver Ribe Handelsstandsforening titlen Årets Ripenser til en person, der har gjort noget særligt til gavn og glæde for Ribe.

Dette skete således også torsdag, da næstformand i Ribe Handelsstandsforening, Bo Maimburg, overrakte den flotte pris til Verner Thomsen.

- Igennem de sidste 14 år har Verner Thomsen været frontfiguren for Ribe Vinfestival. Da han startede festivalen, var han selv butiksindehaver her i byen, og selvom han ikke længere driver butik, arbejder han stadig til gavn og glæde for både Ribe og Ribe Handelsstandsforening, sagde næstformand Bo Maimburg i begrundelsen for valget af Verner Thomsen med henvisning til, at Verner Thomsen tidligere ejede tøjforretningen Oline i Ribes gågade.

- Ribe Vinfestival er i konstant udvikling, og der ligger et stort arbejde bag den store aktivitet. Ribe får vist sig frem på den bedste måde for mange mennesker, der kommer udefra, og der er slet ingen tvivl om, at mange kommer igen for at handle, spise, gå på museer og meget mere, sagde Bo Maimburg.

Årets Ripenser var rigtigt glad for hæderen, fordi det for ham er vigtigt at være med til at skabe liv i Ribe.

- Selvom jeg ikke længere har en butik i Ribe, men jeg bor her jo stadig. Da jeg fik arbejde i Esbjerg, var det betingelsen, at jeg måtte fortsætte med at lave vinfestival i Ribe, sagde Verner Thomsen.