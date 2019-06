At give noget tilbage til Fanø lyder for Steen Lassen som om, han er ikke her mere, men den 74-årige advokat er i høj grad stadig en aktiv del af Fanø. Kærligheden til øen og dens storslåede natur gjorde, at han kontaktede arkitekt Bjarke Ingels for at plante ideen om det 70 mio. kr. dyre naturformidlingssted ved Fanø Bad, der lørdag blev præsenteret for offentligheden.