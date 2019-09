Mand standset med 40 gram hash i underbukserne

Esbjerg: Lørdag aften standsede politiet en bilist på Ringen i Esbjerg. Føreren af bilen viste sig at være en 31-årig mand fra Esbjerg, og en narkotest viste, at han kørte rundt med euforiserende stoffer i blodet.

Derfor skulle han med til politistationen for at få taget en blodprøve, der skal afgøre størrelsen på hans bøde, og han blev derfor visiteret, inden han blev sat ind i politibilen. Her fandt betjentene 39,9 gram hash, som manden havde gemt i sine underbukser.

Manden endte derfor med to sigtelser og en større straf.