Mand smadrede jernstang ind i bil

RIBE: En 26-årig kvindelig bilist fra Ribe var mandag aften - klokken 19.15 - ude for en ubehagelig oplevelse, da hun kørte i sin bil i rundkørslen ved Moltkes Allé og Plantagevej. En mand stod ude på vejen og forsøgte at spærre for, at kvinden kunne køre videre. Efterfølgende hamrede manden en cirka 80 centimeter lang jernstang ned i taget på kvindens bil. Det betød, at der blev en bule i taget på bilen.

Manden med jernstangen blev anholdt af politiet. Der er tale om en 37-årig mand fra Esbjerg. Politiet har ikke nogle oplysninger om, hvorvidt manden og kvinden i forvejen kender noget til hinanden.OM