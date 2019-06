Ribe: En 33-årig mand fra Ribe gik søndag aften rundt og slog på skilte og afspærringer med et jernbat ved Seminarievej i Ribe.

Da en forbipasserende, 53-årig mand fra Ribe, bad den 33-årige om at stoppe med at slå på tingene, vendte den 33-årige med jernbattet sig mod manden og truede med at smadre ham.

Den 33-årige fortsatte ifølge politiet med truende adfærd et stykke gennem Ribe, inden han blev standset af politiet.