Mand overfaldt sin ekskæreste med slag og spark

Sønderris: Fredag aften klokken 19.52 opsøgte en 27-årig mand fra Esbjerg Kommune sin 23-årige ekskæreste på hendes bopæl i Vædderens Kvarter. Han overfaldt hende med slag og spark, så hun efterfølgende måtte til behandling på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus.

Lørdag klokken 14.34 anholdt politiet ekskæresten, som nu sigtes for vold. Vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de lige nu overvejer om den 27-årige mand skal fremstilles i et grundlovsforhør søndag formiddag. libra