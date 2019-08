Mand mistede telefonen under en lur

Esbjerg: En esbjergensisk mand ærgrer sig nok over, at han tog sig en lur på en bænk i I. C. Møllerparken i Kirkegade ved Vor Frelsers Kirke natten til lørdag.

Manden var blevet træt efter en bytur og satte sig på bænken for at slappe af.

Det resulterede i en lur, der varede fra klokken 02 til 03, og da manden vågnede igen, var hans telefon forsvundet.

Der er tale om en Samsung Galaxy 7.

- Eftersom manden har sovet, har ikke nogen idé om, hvem der har haft hånden i hans lomme og har snuppet telefonen, fortæller Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg. /jeo