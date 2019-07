Esbjerg: En 40-årig mand fra Esbjerg bragte sig selv i politiets søgelys både torsdag eftermiddag og natten til fredag.

Torsdag klokken 14.30 blev politiet tilkaldt, da en meget beruset mand gik rundt på Sydvestjysk Sygehus i Finsensgade og drak af hospitalets sprit.

Politiet fik stoppet drikkeriet, og manden blev alkoholtestet. Alkometeret viste en tårnhøj promille på 3,8, og han fik for en sikkerheds skyld taget en blodprøve, men bortset fra at være beruset havde han ikke taget skade af at drikke spritten.

Manden blev taget med på politigården og sendt til afrusning i detentionen og løsladt igen klokken 23.48, men tømmermændene nåede ikke for alvor at sætte ind, før manden igen viste interesse for alkohol.

Klokken 03.35 forsøgte samme mand nemlig at stjæle en flaske vodka på en tankstation i Storegade. Han blev opdaget og sigtet for butikstyveri. /jeo