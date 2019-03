Mand fik tæsk på Stalden

Esbjerg: En mand blev udsat for vold på Stalden i Borgergade klokken 01.35 natten til fredag.

Han blev angiveligt slået omkuld indenfor på værtshuset, og mens han lå på gulvet, blev han tildelt flere spark på kroppen og en byge af knytnæveslag på kroppen og i ansigtet.

- Manden har fået en flænge ved det ene øje, og han var forslået og hævet i ansigtet, oplyser Per Bech fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Manden var efter episoden ikke i stand til at fortælle ret meget om hverken årsag eller mulig gerningsmand, da han ikke kunne huske noget. Politiet ville i løbet fredag forsøge at afhøre ham i gen.

- Der er videoovervågning på stedet, og vi skal have kigget på billederne, men vi vil naturligvis også meget gerne høre fra folk, der kan have overværet voldsepisoden, siger Per Bech.

Henvendelse til politiet kan ske på telefonnummer 114. /jeo