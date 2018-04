Mand får bøde for at fyre fyrværkeri af på Torvet og endnu en for at genere en patrulje

Esbjerg: Natten til søndag omkring klokken 00.30 fyrede en mand fyrværkeri af på Torvet i Esbjerg. Det er forbudt på denne tid af året. Derfor sigtes manden.

Han fik endnu en bøde. Klokken 01.55 ville han ikke flytte sig, da politiet var i gang med en anden sag i Skolegade. Det er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Manden er 20 år og fra Esbjerg.

Ellers var det en nogenlunde fredelig forårsnat i Esbjerg.

Dog er en 22-årig mand sigtet for at have overtrådt restaurationsloven. Han forsøgte klokken 02.20 at indlade sig i slagsmål på Pionerbar på Torvet. Han får et bødeforlæg.