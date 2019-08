Mand bag trusler mod politiet løsladt

Esbjerg: En 48-årig psykisk uligevægtig esbjergenser blev torsdag eftermiddag løsladt i et grundlovsforhør, hvor han tilstod en lang række trusler mod politiet.

Manden råbte truslerne både tirsdag og onsdag på dansk, engelsk og volapyk i livesendinger fra sin Facebookprofil til store Facebookgrupper i Esbjergområdet. Nogle af livestendingerne delte han også senere til andre grupper.

Manden er uden bopæl og sendte sine første rablende trusler mod "beskidte betjente" og deres børn, mens han sad i toget med sin trækvogn på vej hjem til Esbjerg efter at have boet i Vendsyssel i halvandet år. Her forlod kæresten ham for nogle måneder siden, og manden blev tiltagende ensom og psykotisk og følte sig forfulgt.

Han mener blandt andet, at han sammen med Gud og Jesus kan styre regnvand.

Hans verden brød sammen, da politiet i Hjørring ikke tog hans talløse anmeldelser om drabsforsøg, plantede våben i hans hjem og andre overgreb mod ham alvorligt.

Dommeren mente ikke, at den 48-årige ville føre sine trusler ud i livet, ligesom hun ikke frygtede, at han vil komme med nye trusler. Anklageren tog forbehold i forhold til at prøve løsladelsen ved landsretten.