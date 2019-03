Malurt med Michael Falch i spidsen bliver gendannet, og om et års tid kan esbjergenserne glæde sig til et genhør med numre som "Superlove" og "Mød mig i Mørket", når bandet spiller på Tobakken. Billetsalget kom flyvende fra start.

Malurt er aldrig officielt blevet opløst, men blev i 1994 med bandets eget udtryk langtidsparkeret. Det genopstod for en kort bemærkning i 2005, hvor 25 års jubilæet for Malurts første pladeudgivelse blev markeret med en række koncerter, blandt andet et udsolgt show på Tobakken.

Det blev annonceret som en overraskelse, da Michael Falch for nylig selv gav koncert på Det Kongelige Teater i København. Efter ekstranummeret "Mød mig i Mørket" dukkede resten af Malurt op bag det store bagtæppe, og Falchen fortalte et jublende publikum, at bandet er klar til at tage en tur mere i manegen i 2020 med foreløbigt otte planlagte koncerter, og heraf altså en i Esbjerg.

Falchs idé

Det er omkring en måned siden, at Tobakken blev spurgt, om der var plads i kalenderen til Malurt.

- Det var Michael Falch selv, der fik idéen til endnu en reunion, blandt andet på baggrund af de gode oplevelser i 2005. Vi blev kontaktet af Malurts bureau, og selv om det var med forholdsvis kort varsel, at vi skulle have billetsalg med mere op at stå, tøvede vi ikke et sekund med at sige ja, siger Erik Lodberg,

Han sammenligner den kommende koncert med Dizzy Mizz Lizzys comeback, hvor interessen også var enorm, og tre koncerter blev udsolgt på kort tid.

- Sådan er det her i Esbjerg. Folk ved, hvad de vil have, og det er det, de kender i forvejen. Nogle gange kunne man godt ønske samme interesse og nysgerrighed, når det er nye navne, der står på scenen. Men lige nu glæder jeg mig nu bare over, at vi kan præsentere Malurt, det bliver en fed oplevelse, siger Erik Lodberg.