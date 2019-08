Maleri fra Ribe til stor udstilling

RIBE: Den 24. august åbner Statens Museum for Kunst's store efterårsudstilling "Dansk Guldalder - Verdenskunst mellem to katastrofer"

Udstillingen er den største udstilling om guldalderen i Danmark nogensinde og fortæller historien om, hvordan en af de mest kreative perioder i dansk kunst- og kulturliv kunne opstå. Og hvordan guldalderens kunstnere skabte de billeder af Danmark, som vi har kendt og dyrket lige siden.

Til udstillingen har Ribe Kunstmuseum udlånt et kunstværk af Martinus Rørbye. Værket forestiller Christian Fenger, som var livkirurg for kong Frederik VI. Desuden var han kunstsamler, og det er netop som det, han præsenterer sig her: Siddende som billedets midtpunkt viser han kobberstik fra samlingen til sin voksne datter Else Sophie, mens hans hustru Else Kirstine strikkende ser til. Også familiens hund og papegøje ser opmærksomt hen på hovedpersonen. Scenen med alle dens detaljer og psykologiske facetter udspiller sig i familiens lejlighed i Store Kongensgade i København.