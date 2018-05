Mænd med helt ny kondi løber med kronprinsen

22 repræsentanter for Mænds Mødesteder i Esbjerg har trænet flittigt for at kunne gå/løbe en engelsk mil. Holdet deltager i Royal Run 2. pinsedag, og flere løber bagefter med på distancen 10 kilometer.

Esbjerg: Mænds Mødesteder i Esbjerg har tilmeldt 22 deltagere til Royal Run, der afvikles 2. pinsedag. For mange af dem er det en personlig sejr at deltage. Deres kondi var nemlig lig nul, da de gik i gang med at træne.

- Nogle af deltagerne på holdet er overvægtige. Andre lider af svær sygdom og har fået forbud mod at løbe af deres læge, så de går distancen i stedet for at løbe. Vi har lavet den aftale, at dem, der er i bedst form, vender om før målstregen og løber tilbage og tager de andre med. På den måde kommer vi i mål samtidig, fortæller formand for Mænds Mødesteder i Esbjerg, Poul S. Sørensen.

Han oplyser, at nogle af holddeltagerne er kommet i så god form, at de ikke nøjes med at gå/løbe den engelske mil, der er Royal Runs korte distance.

De snupper også lige 10 kilometer-ruten bagefter.