Mænd lavede bål

HVIDING: En beboer i Hviding anmeldte tirsdag aften klokken 21.42, at to mænd have tændt bål ved Ribevej i Hviding. Bålet var tændt i et stykke skov, og anmelderen mente, at det var et uegnet sted for et bål. Det samme mente betjentene, som kom til stede. De kunne konstatere, at de to mænd, som er henholdsvis 21 og 40 år gamle skulle finde et egnet bål- eller grillsted. Så de blev bedt om at slukke bålet. De to mænd havde angiveligt tændt bål for at stege et stykke kød, oplyser politiet.OM