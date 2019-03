Mænd fra Esbjerg kæmper mod bandestempel: - Det hører ikke hjemme i en retsstat

Fire mænd er dømt for våbenbesiddelse i en kælder under en boligblok på Stengårdsvej. Nu skal Vestre Landsret vurdere, om de var tilknyttet Stengårdsvej-gruppen. Arkivfoto: Henrik Dons Christensen

Vestre Landsret skal nu tage stilling til, om fire mænd, der er dømt for våbenbesiddelse, skal dømmes efter den såkaldte bandeparagraf. Det slap mændene fra Esbjerg nemlig for i byretten.

Esbjerg: Hvor meget vægt kan man i en retssag tillægge rapporter og oplysninger, hvor en stor del er stemplet som hemmeligt og derfor ikke bliver fremlagt og dokumenteret? Det er et af hovedtemaerne i den retssag, som fra mandag til torsdag skal behandles af Vestre Landsret i Viborg. I september 2018 blev fire mænd fra Esbjerg i byretten dømt for ulovlig våbenbesiddelse i en kælder under en boligblok på Stengårdsvej, hvor en pistol og ammunition var blevet håndteret. Politiet havde forinden opsat videoovervågning i kælderen, og i byretten blev der vist videosekvenser, hvor man så de fem mænd gå rundt i den smalle kældergang. En 22-årig mand erkendte våbenbesiddelse, to nægtede at have været bekendt med pistolens tilstedeværelse, og den fjerde mand nægtede at have været i kælderen. Den femte og sidste mand er aldrig blevet identificeret. I byretten blev alle fire kendt skyldige og idømt ubetingede fængselsstraffe på mellem tre år og to år og tre måneder.

Bandeparagraf Straffelovens paragraf 81 A kaldes populært bandeparagraffen.



Det betyder groft sagt, at dommen kan fordobles, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller kan fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes blandt andet skydevåben.

Bandekonflikt Anklageren ville have de fire mænd dømt efter paragraf 81, den såkaldte bandeparagraf, da politiet mente, at de fire var en del af Stengårdsvejs-gruppen, der på det tidspunkt var i konflikt med Kvaglund-gruppen, men det fandt domsmandsretten ikke belæg for på baggrund af det fremlagte materiale. Et af anklagemyndighedens vidner i sagen var en konsulent fra en specialafdeling ved politiet med fokus på bander og monitorering af bandeaktiviteter. Han kunne fortælle, at de fire tiltalte personer alle var registreret som en del af den såkaldte ST-gruppe. Men konsulenten afviste at svare på en lang række konkrete spørgsmål vedrørende de fire tiltalte og henviste til, at der var tale om hemmeligt arbejde. Han kunne blot oplyse, at de fire var blevet set sammen med personer, som politiet mente var tilknyttet grupperingen. Den form for bevisførelse protesterede de fire forsvarere vildt og blodigt mod i deres procedurer.

Andenhåndsforklaringer - Der er tale om andenhåndsforklaringer fra anonyme kilder og subjektive politivurderinger. Vi har ikke haft adgang til oplysningerne. Vi kan ikke få oplyst, hvem vores klienter skulle være blevet set sammen med eller hvor, og derfor har vores klienter ingen mulighed for at forklare eller forsvare sig. Det finder jeg meget betænkeligt, lød det fra forsvarer Lars Thousig. - Man kan ikke dømme på baggrund af oplysninger, der ikke bliver lagt frem, supplerede forsvarer Helle Iversen. Forsvarer Mette Grith Stage gik skridtet videre og kaldte det for "det glade vanvid". - Det hører ikke hjemme i en retsstat, at man kan bruge materiale, som ikke kan efterprøves eller bevises, sagde hun i sin procedure, og det var dommerne i store træk enige i, og de valgte ikke at tillægge rapporterne fra specialkonsulenten nogen vægt i bedømmelsen af sagen. Men anklagemyndigheden har anket sagen i forsøg på at få de fire mænd dømt efter bandeparagraffen. - Jeg er glad for, at der kommer fokus på denne måde at monitere på. Det er helt galt, at man i politiets øjne kan være stemplet som bandemedlem uden selv at vide det, hvis bare man er blevet set i selskab med andre personer, som politiet subjektivt vurderer er med i en bande, siger Helle Iversen forud for ankesagen.