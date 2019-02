Mægler inviterer på tur i Bramming

BRAMMING: Vintergækker og erantis pibler stadig mere insisterende op af jorden og melder forår. Inden længe er dagens længde øget med tre timer, og om en måned er det jævndøgn. Sportsklubber og motionister rører også på sig, og nu snører ejendomsmægler Jacob Nielsen, ejendrøm i Bramming, også traveskoene og inviterer på en gå-tur rundt i Bramming:

- Jeg planlægger en halv times spadseretur rundt i byen, hvor vi kan snakke med hinanden og udveksle meninger om det, vi ser undervejs, siger Jacob Nielsen.

Gå-turen er planlagt til lørdag den 2. marts med start midt på formiddagen ved ejendrøm-forretningen i Storegade.

- Når vi er retur igen, byder jeg på pålægskagemand og lidt drikkelse, siger Jacob Nielsen, der også trækker lod blandt deltagerne om et bygavekort på 500 kroner til HHI-butikker.

- Det kan måske synes lidt mærkeligt at byde på gå-tur i de kendte gader og områder, men jeg tror det kan blive et par hyggelige timer, hvor vi mødes og snakker lidt sammen om vores by og dens fremtid, lyder det fra ejendomsmægleren.