Mæææhh hvor er de søde: Henning og Kirsten åbnede stalddørene på Fårets Dag

For første gang åbnede Henning og Kirsten Hansen dørene til deres landbrug i Øster Vedsted på Fårets Dag, og hundredvis af børn og voksne benyttede den skønne påskelørdag til at slå vejen forbi for at klappe får og tage selfies med nuttede påskelam.

Øster Vedsted: Det var tre generationer af familien Hansen, der lørdag tog imod gæster på Fårets Dag.

I indkørslen stod et barnebarn og bød velkommen til de hundredvis af gæster, der på en perfekt påskesolskinsdag lagde vejen forbi Henning Hansens fårefarm allervestligst i Øster Vedsted. I de to stalde hjalp børnene Anne, Maria og Stine med at svare på spørgsmål og få de primært mange børnefamilier til at føle sig velkomne, mens de syv sidste børnebørn passede den lille påskecafé, som de havde sat op og bagt kage til i dagene op til Fårets Dag.

Børn, børnebørn og tre svigersønner er alle på påskeferie for at hjælpe til, og med de mange fødsler, der i disse uger foregår døgnet rundt på fårefarmen, er der god brug for nogle ekstra hænder.

- På 14 dage har vi fået omkring 600 lam, og der går ikke to timer på alle timer af døgnet, uden at vi er i stalden, siger Henning Hansen, der regner med, at man ender op med omkring 800 lam fra de 400 får på gården. Sammen med hustruen Kirsten har han haft gården i 35 år, men i år var det første gang, de åbnede stalddørene på Fårets Dag uden at ane, hvor mange der ville dukke op.