Madpakkehus ved Skøjtesøen er på vej

Snart er området ved Skøjtesøen et flot fritidsområde for brammingensere i alle aldre.

BRAMMING: Skøjtesøen i Bramming - og dens omgivelser - er på vej til at blive det skønneste sted for både børn, unge og ældre. Allerede nu er der liv og glæde omkring den fint oprensede sø, og i sidste uge meldte motorsaven og andre håndværker-aktiviteter om, at endnu et flot tiltag er ved at blive til virkelighed.

Torben Hjortborg Nielsen og Arvid Holm Madsen fra kommunens entreprenørafdeling var nemlig i fuld sving med at rejse et madpakkehus af træ - ikke langt fra spejderhuset og med den smukkeste udsigt over Skøjtesøen. Det er desuden tanken, fortalte de, at der skal etableres borde og bænke i huset, og udenfor skal der anlægges et bålsted.

Det helt specielle ved projektet er, at træet til huset er af "egen avl":

- Vi har selv skovet de fine og hårdføre sitka-graner i Marbæk Plantage. De er så savet op på Oksbøl Savværk, og nu bliver de til et dejligt fritidssted for alle her i Bramming, der trænger til en slapper i læ og tørvejr, siger de to håndværkere i orange arbejdstøj.

Vi snakker lidt om, at også områdets dagplejere og daginstitutioner, skoler m.v. kan få glæde af madpakkehuset. Også ældre mennesker med en termokande i bæreposen kan nyde et hvil her med god udsigt. Kørestole er heller ikke nogen hindring for en tur omkring søen.

- Og til byfesten kan det nok blive et godt kæreste-sted - lige over for Bramming Boldklubs baner, mener en lokalkendt....