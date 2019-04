Madklubben jagter mandskab til ny restaurant i Esbjerg

Den præcise åbningsdato afventer, men man er nu så langt med planlægningen, at man er klar til at ansætte personale til den kommende restaurant. Der er blandt andet brug for en køkkenchef og en restaurantchef, en række kokke, køkkenmedhjælpere og tjenere.

Åbent hus fremfor ansøgning

I stedet for at benytte den klassiske model, hvor interesserede opfordres til at sende CV og ansøgning skriftligt, har Madklubben valgt at holde åbent hus torsdag den 25. april fra klokken 14.00 til 18.00.

Her vil potentielle medarbejdere og andre nysgerrige kunne møde nøglepersoner såsom Madklubben-partnerne Lars Bertelsen og Kenn Meier, der står for at ansætte personale til henholdsvis restaurant og køkken. De vil fortælle lidt om at være "en del af klubben" og holde små individuelle samtaler med de fremmødte.

Efterfølgende vil der være mulighed for at få en rundvisning i de nye lokaler i Skolegade 44. Ifølge Madklubben går man efter at skabe en uformel og hyggelig atmosfære i den nye restaurant. Lokalerne udlejes af Villemoes Holding og er blevet istandsat som et led i planerne om at skabe et attraktivt og pulserende gårdmiljø omkring Kosmoramakarréen ved Skolegade, Kongensgade og Kirkegade.