Madklubben Esbjerg er klar til første servering

- Vi er ydmyge og meget positivt overrasket over, hvor godt vi er blevet taget imod. Vi glæder os helt vildt til at møde esbjergenserne og til at se, hvad de synes om vores koncept. Indtil nu har vi primært talt og fortalt - nu skal vi sætte handling bag ordene, siger ejer af Madklubben Anders Aagaard, der blandt andet er kendt for sin værts- og dommerrolle i madlavningsprogrammet Masterchef.

Esbjerg: Der er blevet kastet mange og lange nysgerrige blikke ind ad de store facadevinduer til Skolegade 44 i håb om at fange et glimt af det, der er i vente. Nu er ventetiden forbi. Tirsdag åbner restaurantkæden Madklubben sin første vestjyske filial i hjertet af Esbjerg.

Lokale i hovedroller

Interessen for at få et job i den nye restaurant har på samme måde været stor. Da Madklubben inviterede til rekrutteringsdag i slutningen af april, dukkede der over 120 mennesker op, og når de første gæster sætter sig til bords tirsdag aften, er det lokale talenter der skal sikre, at alting fungerer i både køkken og restaurant.

Sidstnævnte bliver Jannie Schau Kristensens domæne. Hun er hyret ind som restaurantchef og kommer med erfaring fra blandt andet Hotel Britannia og Street Food Esbjerg.

- Jeg er begejstret for Madklubbens koncept, og jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at demokratisere madbranchen i Esbjerg. Det er muligt, at Madklubben er en kæde, men hver en restaurant har sin egen sjæl og charme - også vores i Esbjerg, mener Jannie Schau Kristensen.

Hun får i køkkenet følgeskab af Morten De Fries, der er ansat som køkkenchef. Morten De Fries er født og opvokset i Esbjerg, han har været udlært kok i 15 år og har arbejdet på flere store hoteller i både Norge, Tyskland og Danmark. Han kommer fra en stilling som køkkenchef i Silkeborg Ry Golfklub.

- Jeg kendte ikke ret meget til Madklubben, inden jeg hørte, at de åbnede i Esbjerg, men konceptet og maden passer rigtig godt til mig og min stil, så jeg tænkte, at det var et godt match, fortæller køkkenchefen.