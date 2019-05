Madklubben Esbjerg afslører åbningsdato

- Jeg bliver glad, når jeg ser studerende på SU og topadvokater spise side om side. Det sker på vores restauranter, og det skaber ikke kun en skøn og mangfoldig stemning. Det viser mig også, at dét at gå ud at spise ikke længere er forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker, siger Anders Aagaard, der blandt andet er kendt for sin værts- og dommerrolle i madlavningsprogrammet Masterchef.

Inviterer til testmiddage

Vil man være en af de første til at sætte tænderne i Madklubben Esbjergs menukort, inviterer restauranten til en række testmiddage fra tirsdag den 4. juni til og med lørdag den 8. juni, hvor man til gengæld for sin feedback kan få 50 procents rabat på regningen.

- Vi holder altid en række testmiddage, når vi åbner en ny restaurant. Det giver os mulighed for at rette og tilpasse de sidste småting og procedurer, som man først opdager, når der er gæster i huset. Det er typisk vores medarbejdere vi inviterer til at være prøvekaniner, men da det her er vores første restaurant i Esbjerg, vil vi gerne invitere folk fra Esbjerg og omegn, så de kan være med til at smage Madklubben Esbjerg til, siger Anders Aagaard.

Når testmiddagene er overstået, slår Madklubben dørene op til sin første officielle åbningsdag tirsdag den 11. juni.