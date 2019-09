Målmandstræner for A-landsholdet tilknyttes Ribe HK's ungdom

Målmandstræner for Danmarks håndboldlandshold på både herre- og damesiden, Michael Bruun, er blevet tilknyttet som træner for målmandstalenterne i Ribe Håndboldklub, hvor han også skal inspirere klubbens andre trænere. Klubben ser det som et stort cadeau til deres ungdomsafdeling, at en af Danmarks bedste trænere vælger netop Ribe HK.

Michael Bruun spillede fra 1991 til 1993 for Ribe HK, ligesom han nåede at få 98 landskampe for Danmark, og siden dengang har han opbygget en karriere som målmandstræner for Danmarks dygtigste målmænd. Han er i dag blandt andet tilknyttet Danmarks A-landshold på både herre og damesiden, og i Ribe Håndboldklub ser man det som et stort cadeau, at en så dygtig træner har valgt at lave en aftale om at træne klubbens målmandstalenter.

- Vi er megastolte over, at Michael har sagt ja til at komme herned og gøre noget for vores unge. Han skal træne vores målmænd fra U13 og opefter, men mange af klubbens trænere er med ved samlingerne, og de kan bruge ham som inspiration og sparring til deres egne hold, siger træner og ungdomskonsulent i Ribe HK, Klaus Sundtoft, der har skabt kontakten til Michael Bruun, og selv spillede på hold med ham, da han var i Ribe.

Onsdag aften havde Michael Bruun første træning med klubbens målmænd. Klaus Sundtoft forklarer, at idéen blev drøftet allerede i foråret, og efter at have fået kalenderne til at passe er der nu lavet en aftale, så Michael Bruun kommer til klubben syv-otte gange i denne sæson med mulighed for forlængelse.