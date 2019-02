Måde får grøn kompensation for kæmpemøller

I ansøgningen til Energistyrelsen har Esbjerg Kommune blandt andet skrevet, at ?bakkerne ligger i umiddelbar nærhed af de 2 store testvindmøller, som kan besigtiges på helt tæt hold. Et kig op på de enorme møllevingerne er en oplevelse for de besøgende.? Arkivfoto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv

Med et statstilskud på 1,4 millioner kroner får Østerbyens beboere nu et grønt plaster på såret for opsætningen af de store testvindmøller i Måde. Pengene skal bruges til at reetablere Måde Bakker som et naturskønt område med madpakkehus, bordbænkesæt og informationstavler.

Esbjerg: De er store og kontroversielle, og der er flere på vej. Forsøgsmøllerne i Måde har været årsag til mange og store protester fra Østerbyen og medført beskyldninger om, at bydelen er kommunens skraldespand. Nu forsøger Esbjerg Kommune dog at gøre lidt af skaden god igen via et tilskud fra Energistyrelsen på 1,4 millioner kroner. Pengene skal bruges på at forskønne den sydlige del af Måde deponi. Området ligger med udsigt over Vadehavet, tæt på de store testvindmøller. Idéen er, at man med stier, bordbænkesæt og informationstavler vil skabe et rekreativt område ved Måde Bakker, der kan komme de lokale borgere til gavn.

Nye kæmpemøller på vej Efter en omfattende høringsproces og trods store protester fra Østerbyen besluttede et enigt Plan & Miljøudvalg i december 2018 at give de nødvendige tilladelser til opsætning af yderligere to forsøgsmøller i Måde.Sagen om møllerne i Måde har verseret i årevis. Beboere i Østerbyen frygter helbredsmæssige konsekvenser på grund af støj fra møllerne, ligesom de mener, at møllerne forringer værdien af deres boliger.

Grøn oase med udsigt Området har tidligere tjent som deponi og slamdepot, men blev i 2016 terrænreguleret og tilsået med græs. Området plejes ved afgræsning med kvæg ligesom i Fovrfeld Ådal og Marbæk. En del af puljemidlerne skal bruges til at opsætte klaplåger i kreaturhegnet, så det er muligt at færdes igennem indhegningerne. Derudover vil man anlægge grusstier, sætte informationstavler op og gøre området mere indbydende ved at placere tre bordbænkesæt og bygge en shelter, hvor man vil kunne spise sin medbragte madpakke i ly for regn og rusk. Fra toppen af bakkerne kan man desuden nyde en 360-graders udsigt ud over Esbjerg by og Esbjerg Havn, vindmøllerne, Vadehavet og landskabet mod syd og Ribe.

Et løft af hele området Tilskuddet på 1,4 millioner kroner kommer fra Grøn Ordning under Energistyrelsen. Grøn Ordnings formål er at skabe større lokal accept af opstilling af vindmøller på land. Puljen blev lukket ned i januar 2018, men inden da nåede Esbjerg Kommune at få godkendt en ansøgning fremsendt i juni 2017. I mellemtiden har pengene ligget og ventet på, at man var klar til at gå i gang med projektet. Det forventer formanden for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide-Lambertsen (S), at man vil være til sommer. - Det er dejligt, at det nu bliver muligt at realisere det her projekt i et område, der ellers har været lidt glemt. Det stemmer også meget godt overens med Det Faglige Hus' opkøb og byggeprojekter langs Darumvej. Hele området bliver opgraderet og dermed væsentligt mere attraktivt at færdes i, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen. Hos Lokalråd Øst kommer projektet som lidt af en overraskelse. - Vi har intet hørt om det. Det lyder fint nok, men jeg undrer mig over, at kommunen ikke hører lokalrådet ad, inden sådan noget bliver sat i gang ude i vores område, siger lokalrådsformand Bjarne Petersen.