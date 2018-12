Måde Genbrugsplads er moderniseret og klar til indvielse

Brugere af Måde Genbrugsplads kan glæde sig over, at det er slut med at bære affaldet op ad trapper. Pladsen er blevet moderniseret med rampe og nedsænkede containere.

Ved indvielsen er det også muligt at opleve, hvad plast kan, når man tænker ressourcer frem for affald. Via medlemskabet af Kommunernes Internationale Miljøorganisation modtager Esbjerg Kommune en arkitekttegnet bænk med indbygget spand fremstillet af 10 procent havplast og 90 procent genbrugsplast. Plasten er samlet ved strandene på Vestkysten, og bænken skal minde os alle om, at plast ikke hører til i havet.

Klar til ekstra affald

- På grund af skærpede miljøkrav og ønsket om en mere brugervenlig plads satte vi spaden i jorden i april og begyndte moderniseringen. Der er blevet arbejdet hårdt på, at få pladsen færdig. Julen står for døren, og det giver altid ekstra travlhed på genbrugspladserne. Jeg glæder mig over, at der nu står en moderne plads klar til at håndtere det ekstra affald, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

- Det har stået på alles ønskeseddel at få nedsænkede containere i Måde, så vi undgår at løfte affaldet op ad trapper. Det ønske har vi prioriteret højt. Vi ved, at det skal være nemt at sortere og komme af med vores affald. Derfor har vi ved renoveringen af Måde Genbrugsplads haft stor fokus på at skabe en praktisk indretning og forbedre servicen. Det synes jeg, at vi er kommet i mål med, siger Søren Heide Lambertsen.

I 2013 moderniserede Esbjerg Kommune "storebror" i Tarp, og mange har ønsket det samme i Måde. Men med halvt så mange kvadratmeter forbliver Måde Genbrugsplads "lillebror".

"Umiddelbart lyder 12.700 kvadratmeter som meget plads. Genbrugspladsen i Tarp er til sammenligning dobbelt så stor, så vi har ikke kunnet lave en plads magen til i Måde. Men hver kvadratmeter er udnyttet optimalt for at sikre en velfungerende, moderne plads, siger Søren Heide Lambertsen.