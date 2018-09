Må en gymnasieelev gøre rent, ordne haven eller noget andet for dig?

Der samles ind til grønlandske børn, til kræftramte og til Kvindernes Krisecenter, når eleverne på Esbjerg Gymnasium den 10. oktober tager ud og arbejder fem timer for private eller virksomheder. De skal have minimum 80 kroner i timen, og de mangler stadig flere arbejdskontrakter.

ESBJERG: 16-årige Sarah Svenningsens mormor døde af kræft for under to år siden. Og i folkeskolen mistede hun en klassekammerat, som var syg med leukæmi.

Derfor er Kræftens Bekæmpelse igen i år valget, når Sarah Svenningsen den 10. oktober hiver en skoledag ud til at arbejde penge ind til en god sag. Hun er elev i 2.g på Esbjerg Gymnasium, og for andet år i træk forsøger skolen sig med indsamlingsdag, hvor eleverne hver især kan vælge mellem tre forskellige modtagere: Kvindernes Krisecenter, Kræftens Bekæmpelse eller Operation Dagsværks indsamling til de grønlandske børn og unges trivsel.

Sarah Svenningsen blev så begejstret for konceptet sidste år, at hun i år har meldt sig til at være med til at planlægge dagen og skaffe arbejdspladser.

- Jeg synes, det er et projekt, vi skal støtte op om, for det er vigtige sager, der bliver samlet ind til, og så samler sådan en indsamlingsdag også skolen og styrker fællesskabet helt vildt meget. Både fordi vi er sammen om at arbejde penge ind til et godt formål, men også fordi, dagen er fyldt med aktiviteter, når vi kommer tilbage på skolen efter arbejdet. Der vil være forskellige aktiviteter, boder og et second hand marked, og om aftenen er der koncert med Mads Langer. Det er godt for "EG-ånden", siger Sarah Svenningsen.