MTB-park i Sædding Ådal er klar til indvielse i juni

Efter mere end fem år siden første tanke om en stor mountainbikebane i Sædding Ådal blev tænkt, er banen nu klar til indvielse den 9. juni. Projektansvarlig håber, at banen vil give MTB-klubben et stort boost.

Esbjerg Kommune har været meget med inde over projektet, hvor der i parken også er fundet plads til bålhytte og grillhytte. Parken er åben for alle, ligesom mountainbikesporet også vil være det, så længe man kører på en tohjulet uden motor.

Banen har fået navnet Mentor IT Bikepark efter storsponsoreren Mentor IT, som har bidraget med 200.000 kroner til projektet, der har kostet i alt omkring 700.000 kroner. Den er i alt 4,6 kilometer lang og vil blive indviet af blandt andre borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), ligesom der vil være mulighed for prøveture sammen med rutinerede mountainbikeryttere.

Esbjerg: Hårde opkørsler, svære nedkørsler, en lang træbro inde i skoven og ikke mindst en Alpe d'Huez-lignende bakke. Den nye mountainbikebane i Sædding Ådal kommer til at have lidt af hvert, og efter flere års hårdt arbejde kan MTB Esbjerg nu langt om længe invitere til indvielse af banen den 9. juni klokken 11 til 15.

Indvielsen finder sted den 9. juni fra klokken 11 til 15. Parkering finder sted ved Guldagerhallen - stien til parken vil være markeret. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) holder tale, der vil være mulighed for at prøve banen og lidt godt til ganen.Banen er sponsoreret af blandt andet Mentor IT A/S, Poly Tech A/S og har fået støtte fra blandt andet Esbjerg Kommune og Claus Sørensen Fonden.

Det fedeste træningsområde

Bag parken står projektansvarlig Jan Slot, som ser frem til endelig at kunne indvie sit store projekt.

- Det har godt nok været op ad bakke og virkelig hårdt arbejde, som jeg har lagt alt for mange timer i. Men nu får vi noget her i Esbjerg, som man skal køre langt for at få, siger Jan Slot.

Han understreger samtidig, at projektet ikke havde været muligt uden hjælp fra frivillige, sponsorer og fonde.

- Før skulle vi altid have cyklen bag på bilen, hvis vi skulle finde nogle gode MTB-spor. Nu får vi det fedeste træningsområde, man kunne forestille sig, fortæller Jan Slot.

Han håber samtidig, at banen vil give et stort boost til klubben i form af nye medlemmer. Der er nemlig anslået 3-4.000 MTB-kørere i Esbjerg, men klubben har alligevel ikke flere end 140 medlemmer. De første indikationer på banens tiltrækningskraft har de allerede fået, da der kom nogen helt fra Sjælland for at prøve banen, da de troede, at den var åbnet.

Der er også mulighed for yderligere udvidelser af banen senere hen, men i første omgang vil Jan Slot læne sig tilbage, nyde banen og "tage en meget lang pause" fra bygning af MTB-bane.