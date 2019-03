M er på vej til at bryde ud af isolationen

24-årige M har siden barndommen lidt af angst. Angst for at være sammen med andre mennesker. Angst for at gå ud og handle, og en angst, som betyder at han det meste af sit liv har levet i isolation. For tre år siden fik han en psykiatrisk diagnose. Nu kommer M én gang om ugen på Kraftcenter Ribe, og det hjælper ham til at bryde isolationen.