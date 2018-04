Lystfiskerformand: Vi repræsenterer 3000 medlemmer

- Vi repræsenterer sammenlagt 3000 medlemmer i de 13 foreninger, som er med i Gelså sammenslutningen, Ribe Sportsfiskerforening og Sønderjysk Sportsfiskerforening, og i stedet for at strides om laksekvoten vil vi meget hellere bruge kræfterne på vandpleje, yngelpleje, juniorarbejde og alle de andre ting vi laver i foreningsregi. Det er besluttet demokratisk og i henhold til de retningslinjer Fiskeristyrelsen udstikker, hvordan fordelingen af laksekvoten skal være, og det gør vi ud fra det antal kilometer fiskevand de enkelte foreninger og aktører råder over. Og her er Gert Mikkelsen så uenig med alle andre i samarbejdsudvalget, siger Asger Brodde.

RIBE: Asger Brodde er tidligere mangeårig formand for Ribe Sportsfisker Forening, og han er samtidig formand for det samarbejdsudvalg, som har besluttet fordelingen af laksekvoten for de syd-, sønder- og vestjyske åer. I følge ham er samtlige andre medlemmer af udvalget uenige med Gert Mikkelsen i hvordan laksekvoten skal fordeles.

- I stedet for at strides om laksekvoten vil vi meget hellere bruge kræfterne på vandpleje, yngelpleje, juniorarbejde og alle de andre ting vi laver i foreningsregie.

Spærringer fjernet

Han siger, at det ikke står skrevet nogle steder, at fordi man har det fiskevand, hvor der tidligere blev fanget flest laks, at man dermed også skal have den største andel af laksekvoten.

- Der er jo sket det, at en række spærringer er blevet fjernet, og vi arbejder også på at fjerne de forhindringer for laksens vandring, som findes i Ribe by. Dermed vil laksene vandre endnu længere op i å-systemet, og dermed giver det også god mening, at laksekvoten fordeles ud på alle foreningerne, siger Asger Brodde.

Han slår fast, at når Gert Mikkelsen på sin hjemmeside skriver, at han ser bort fra den tildelte laksekvote og giver tilladelse til fiskeri af op til 71 laks - ja, så er det selvtægt.

- Og selvtægt er ulovligt. Men det bliver op til Fiskeristyrelsen at afgøre, hvad der skal ske i den sag. Det er dem, der er øverste myndighed, siger Asger Brodde.