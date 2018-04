Lystfiskere er uenige om laksekvoter

Langt hovedparten af laksene er blevet genudsat i åen, fordi en årligt fastlagt kvote lægger en stærk begrænsning over antallet af laks, som må fanges. Og det er netop den samlede laksekvote - 200 styk i alt i de syd-, sønder- og vestjyske åer, som nu er anledning til, at Gert Mikkelsen er utilfreds med den fordelingsnøgle for laksefiskeriet i 2018, som er blevet fastlagt i det samarbejdsudvalg, som tæller de syd-, sønder- og vestjyske lystfiskeforening - plus en række private konsortier og andre private aktører.

Var aftalt

- På et møde i marts fik vi forelagt fordelingsnøglen for laksekvoten. Og her var tingene aftalt på forhånd. Det var ikke til forhandling. Det er helt urimeligt. Det betyder, at de foreninger og private aktører, hvor der samlet er fanget syv procent af fangsten inden for de seneste fem år, får tildelt hvad der svarer til 59 procent af den samlede kvote på 200 laks. Årsagen er, at tildelingen af kvoten sker på baggrund af det antal meter fiskevand den enkelte aktør råder over. På den baggrund får jeg tildelt ti procent - en kvote på 21 laks - selvom der i Ribe Vesterå er fanget 68 procent af den samlede mængde laks inden for de seneste fem år. Det er hul i hovedet - og taberne bliver lystfiskerne. Det kommer til at betyde, at det kun bliver omkring 40 procent af kvoten på de 200 laks, som vil blive udnyttet. Det er for dumt, siger Gert Mikkelsen.

Han bebuder, at han vil gå enegang og fiske efter modellen med en fri kvote, som blev brugt i 2016.

- Det betyder, at vore medlemmer vil kunne fiske op til 71 laks, så længe vi holder os inden for den samlede kvote på 200 laks, siger Gert Mikkelsen.