Lysmåling skal afklare stjerneprojekt på Mandø

- Inden vi involverer alt for mange mennesker, vil vi fra forvaltningens side selv foretage de indledende målinger. Dette har vi adviseret til Dark Skys certificeringsorgan, og så håber vi, at de kan nikke positivt til vores målinger, siger miljøchef hos Esbjerg Kommune, Christina Føns.

Mandø: Så snart stjernerne står højt på en klar himmel over Mandø, rykker Esbjerg Kommune ud for at foretage de indledende manøvrer til det storstilede projekt Dark Sky, som kommunen i samarbejde med blandt andre Mandø Fællesråd og Nationalpark Vadehavet ønsker at etablere på den sydlige del af Mandø.

Dark Sky-begrebet er et fænomen, der omhandler steder med minimal lysforurening, og hvor det vil være muligt at se stjernehimmel og Mælkevejen klart og tydeligt. Sammenslutningen bag kaldes International Dark Sky Association, og det er herfra der uddeles certificeringer til steder, der arbejder for at beskytte nattemørket, mindske lysforurening og bevare stjernehimlen. Der er blot ganske få destinationer i hele verden, der har fået klassifikationen Dark Sky, og hertil valfarter folk til for at hylde og nyde nattemørket. I Danmark findes det på Als, hvor det har været en stor, turistmæssig succes.

Nysgerrighed udefra

Det var formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S), der i efteråret for alvor fik sat skub i planerne om Dark Sky på Mandø ved at involvere kommunens forvaltning i projektet, og hun er begejstret for, at processen nu for alvor går i gang.

- Jeg håber, de første målinger er positive i forhold til lyset fra Esbjerg, siger Karen Sandrini, der efter JydskeVestkystens omtale i oktober har fået nysgerrige henvendelser udefra.

- Det glæder mig, at andre kommuner har spurgt interesseret ind til det, for det vidner om, at vi har gang i det rigtige. Med den kæmpeinteresse, der er for Dark Sky i blandt andet USA, hvor turismen eksploderer i de områder, hvor det findes, mener jeg det vil være det helt rigtige for vores område, og tilføje endnu et aspekt til kommunens mange muligheder for turister, siger Karen Sandrini.