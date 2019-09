Lyseslukkere: Lokal park plaget af hærværk

Esbjerg Kommune har svært ved at følge med i I.C. Møller Parken, for hver gang der bliver sat nye lamper op, bliver de udsat for hærværk og ødelagt. Arkivfoto

Lamperne i I.C. Møller Parken bliver igen og igen udsat for hærværk. Problemet har eksisteret lige så længe som lamperne, og Esbjerg Kommune må i gennemsnit bruge 25.000 kroner om året på at reparere og erstatte lyset. Noget svineri, mener udvalgsformand.

Esbjerg: Ledninger bliver klippet over og lamperne sparket i stykker. Hærværk er et kontinuerligt problem i I.C. Møller Parken, og regningen ender hos skatteyderne i Esbjerg Kommune. Parken blev indviet i 2013 efter at en milliondonation fra Esbjerg Fonden havde gjort det muligt at omlægge den tidligere kirkegård til en grøn og blomstrende bypark med kunstnerisk belysning. Gaven er dog gået hen og blevet en dyr fornøjelse, for ukendte gerningsmænd bliver ved med at ødelægge parkens lamper. Det er især de lave spotlys langs parkens hække, det går ud over og i Esbjerg Kommune brugt man årligt 25.000 kroner på at reparere og erstatte lyset. - I øjeblikket er der tre lamper i parken, der er dækket med plastik, fordi de ikke virker, og det er der ikke noget usædvanligt ved. Parkens lamper er udsat for kontinuerligt hærværk i en sådan grad, at vi har svært ved at følge med, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

I.C. Møller Parken Parken blev i 2013 renoveret for flere millioner kroner takket været en donation fra Esbjerg Fonden.Fonden blev stiftet af I.C. Møller, der ligesom en stor del af Esbjergs andre pionerer ligger begravet på kirkegården. Deraf kom parkens nye navn.



Parken er tegnet af arkitekt MAA Helene Plet.

Problemet med hærværk på lamper i I.C. Møller Parken er ikke enestående. Flere af midtbyens parker er mørklagte, når solen går ned. Nogle steder har Esbjerg Kommune ikke prioriteret at sætte lamper op, andre steder er lamperne gået i stykker og er ikke blevet erstattet af nye. Arkivfoto: Dorthe Lodberg

Risiko for permanent mørke Allerede i 2015, året efter lyset var blevet etableret, gik det galt. Syv af otte lysarmaturer ved parkens vandskulptur blev brutalt brækket af og efterladt under et træ. Udskiftningen af parklyset er siden da blevet en fast del af budgettet. - Det er simpelthen noget svineri. Lamperne er med til at skabe tryghed og fremkommelighed, og det er både ærgerligt og frustrerende, at der er nogen, der morer sig med at ødelægge det for alle andre, siger Søren Heide Lambertsen. Indtil videre har man i Esbjerg Kommune udskiftet lamperne. Men det kan i sidste ende få store konsekvenser, hvis hærværket bliver ved. - Hvis hærværket bliver ved, må vi i værste fald droppe lamperne. Vi kan ikke blive ved med at bruge 25.000 kroner om året på at skifte lamperne, og vi kan ikke begynde at sætte videoovervågning op i parken i et forsøg på at fange gerningsmændene. Der har også været snak om at skifte lamperne ud med en mere hærværkssikret model, men i så fald skulle vi have gang i noget kraftigt stålmateriale, der ikke ville passe til parkens udtryk, siger formanden for Teknik & Byggeudvalget.

Flere parker er gået i sort I.C. Møller Parken er ikke den eneste park i Esbjerg, hvor der er problemer med lys. Tilbage i januar kunne JydskeVestkysten fortælle, at flere af parkerne i centrum enten var henlagt i komplet mørke eller kun sparsomt oplyst. I modsætning til I.C. Møller Parken skyldes mørket i de andre parker ikke hærværk, men at Esbjerg Kommune slet ikke har prioriteret at købe lamper. I Vognsbølparken har man kun sat lys op på nogle enkelte stier, mens man i Strandbyparken har vurderet, at de omkringliggende gadelamper er tilstrækkelige. I Byparken er der lamper, men eftersom de fleste er gået i stykker, er de alle sammen blevet slukket. Man har dog ikke planlagt at investere i nye lamper, før parken skal moderniseres. Parken kan derfor være henlagt i mørke i flere år. - Siden da har vi haft sagen oppe og vende i Teknik & Byggeudvalget, og vi er blevet enige om at tage lysene i Byparken med til de kommende budgetforhandlinger i et forsøg på at fremskynde processen. Så må vi se, om det lykkedes at finde penge til det, siger Søren Heide Lambertsen. Ifølge forvaltningen koster en ny parklampe mellem 5000 og 10.000 kroner stykket.