Esbjerg: Det er fortsat PH-lamper, der lyser op i underverdenen i Esbjerg. Igen er der stjålet en PH-lampe - denne gang ved et indbrud i en villa på Nygårdsvej i det indre Esbjerg kl. 04.25 tirsdag morgen.

Og igen har man opbrudt et vindue for at få adgang til endnu en af de eftertragtede lyskilder.

/stok