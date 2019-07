Lys i lygten ved Brammings skøjtesøer

BRAMMING: Sent tirsdag aften i denne uge blev lyset for første gang tændt rundt om Skøjtesøerne i Bramming, og dermed er det projekt med en totalrenovering af søerne, som Bramming Lokalråd har arbejdet på i flere år kommet helt i hus.

Efter at søerne blev oprenset og renoveret sidste efterår og vinter har søerne været et yndet mål for både Brammings borgere og byens gæster, og formanden for Bramming Lokalråd, Jørgen Holberg, er ikke i tvivl om, at Esbjerg Kommune af samme grund høster stor kredit blandt borgerne i Bramming.

- Jeg færdes ofte selv rundt om søerne, og når man går der, møder man masser af andre Bramming-borgere og gæster i byen. Skøjtesøerne er et åndehul, og nu er området blevet præsentabelt og indbydende. Da området forfaldt og groede til var det en torn i øjet på os i Bramming. Nu er området en pryd for øjet - og sådan skal det gerne blive ved med at være. Derfor har vi alle sammen et fælles ansvar for, at området forbliver i pæn stand, konstaterer Jørgen Holberg.

Han og resten af lokalrådet arbejder på et stort indvielsesarrangement, som holdes fredag den 13. september om aftenen. Et arrangement, som gerne skal kunne tiltrække det halve af Bramming til at markere renoveringen af Skøjtesøerne.

De 300.000 kroner belysningen rundt om søerne har kostet har lokalrådet skaffet via søgning af fonde. SE's Væktspulje har givet 150.000 kroner. Esbjerg Kommune har givet 95.000 kroner. Claus Sørensens Fond bidrog med 20.000 kroner, og et tilsvarende beløb kom fra Lida og Oskar Nielsens Fond, mens Grethe Marie Justesens Fond har givet 15.000 kroner.