Lycium præsenteret på Fanø: Realistisk med en tidsramme på fem år

- Min farfar kom til kurhotellet ved Fanø Bad i 1901, og han blev så betaget af området og naturen, at han sagde, at hvert øjeblik udenfor Fanø var et spildt øjeblik i hans liv, sagde Steen Lassen.

Herefter redegjorde Steen Lassen, hvis tipoldefar kom til Fanø i 1870'erne, om sin fascination af Fanøs natur, og hvordan han gerne vil bidrage til, at at andre kan få den samme oplevelse af Vadehavet, som han selv har.

- Det er idag, dialogen om Lycium begynder. Vi er stadig på et meget tidligt stadie i forløbet, men dette kan blive til stor glæde for alle, der holder af Fanø, og det vil blive et fuldendt, storslået projekt, der vil ramme helt rigtigt på Fanø, selvom der stadig ligger et stort arbejde med at få det virkeliggjort, sagde Sofie Valbjørn, efter hun havde budt velkommen til præsentationen, som Fanø Byråd bakker op om.

Lycium er det latinske latinske navn for planten bukketorn, der går i et med klitterne på samme måde, som BIG's nye projekt ved Fanø Bad vil gøre det. Bukketorn blev hjembragt af Fanøs sømænd fra Kina, og historien om planten er på den måde også historien om Fanøs kultur og historie.Arbejdsgruppen bag Lycium har holdt møder med blandt andet Vadehavscentret og Tirpitz for at være sikre på, at man bedst muligt supplerer hinanden på den danske Vestkyst istedet for at overlappe.

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, var glad for endelig at kunne præsentere de storstilede planer for Lycium for offentligheden. Foto: Chresten Bergh

Fem år

Bjarke Ingels' familie stammer oprindeligt fra Sønderho, og da David Zahle og Bjarke Ingels besøgte Steen Lassen på Fanø for at opleve landskabet og høre om idéerne, tog tankerne hurtigt fart, og vinden, havet og mødet med et landskab ulig noget andet i Danmark, gav inspiration til at skabe noget helt nyt.

- Vi ville lave noget, der var i pagt med naturen, og på en måde næsten bliver mere natur end en bygning, sagde David Zahle og forklarede for de fremmødte, hvordan de skulle forestille sig, at man tog et tæppe og lagde ned over et område på 1000 kvm i klitterne ved Fanø Bad. Så løfter man tæppet lidt op i den ene side, hvor udsigten skal være og der, hvor indgangen skal være, ligesom folk skal kunne gå hen over taget til en picnic og nyde udsigten.

David Zahle forklarer, at han ikke kan give en samlet pris på projektet, fordi der bliver tale om et eksperimenterende byggeri, men selvom man endnu er på et tidligt stadig i processen, så anser David Zahle Lycium som realistisk indenfor en ganske kort årrække, hvis man får naturfredning og lokalplan på plads, og økonomien bliver tilvejebragt.

- Vi har ingen datoer for noget endnu, men hvis vi regner med, at det tager to år at afdække forholdene omkring økonomi og naturfredning, et år til udarbejdelse af lokalplan og to år til at bygge det, så mener jeg det er realistisk, at vi har Lycium indenfor en tidsramme på omkring fem år, siger David Zahle.