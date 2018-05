Lunken mælk og hønsesalat udløser stor bøde til bageri

Bageriet valgte herefter at kassere alle kølekrævende fødevare fra kølerummet, og da det blev konstateret, at kølerummet var gået i stykker, blev der straks tilkaldt en køletekniker.

I bageriets udsalgskøler blev lufttemperaturen målt til 11,5 grader, og et indstikstermometer dokumenterede alt for høje temperaturer i flere fødevarer. Således målte letmælk 11,1 grader, hønsesalat 12,6 grader og spegepølse 12,3 grader.

Ærgerlig bagermester

Bagermester Claus Knudsen oplyser til JydskeVestkysten, at han er ærgerlig over hændelsen.

- Det er torsdag morgen, at vi har Fødevarestyrelsen på besøg, men allerede om tirsdagen havde vi besøg af køleteknikeren i forbindelse med den rutinemæssige service, og på det tidspunkt fejlede køleren intet. Det gjorde den heller ikke onsdag formiddag, da jeg kiggede på den, så ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Omvendt er der jo bare ikke andet at sige, end at temperaturen bare var for høj. Det er bare ikke godt nok, siger Claus Knudsen.

Men synes du, det er fair at skulle betale en bøde på 15.000 kroner for et hændeligt uheld, når din historik viser, at der aldrig har været noget at komme efter?

- Det er jo bare sådan reglerne er, og Fødevarestyrelsen kan jo ikke se, om køleren har været ude af funktion i en uge eller et døgn. Det er da træls, men alligevel noget andet, hvis det var selvforskyldt og her ikke var ordentligt gjort rent.

Højvangs Bageri og Konditori beskæftiger i alt 20 fuldtidsansatte.