Lumpen flugtbilist stak af til fods

Esbjerg: En bilist, der overtrådte sin ubetingede vigepligt i Guldager, var så lumpen, at han stak af fra ulykken uden at give sig til kende.

En 68-årig mands bil fik betydelige skader ved sammenstødet med den ukendte bilists bil, der også fik så mange skader, at flugtbilisten måtte flygte til fods.

Ulykken skete mandag morgen kl. 7.38 i krydset ved foderstoffen. Den 68-årige mand, der er fra Guldager, kørte ad Guldager Byvej mod nord. Den ukendte bilist kørte fra Guldagervej ud over hajtænderne og den ubetingede vigepligt, direkte ind i den 68-åriges bil.

Som sagt skete der betydelige materielle skader på begge biler.

Selv om den skyldige i ulykken stak af, fandt politiet via bilens nummerplade let frem til bilens ejer. Han kunne - eller ville - dog kun oplyse førerens fornavn. Ejeren havde lånt bilen ud, og han risikerer derfor at få en sigtelse og en bøde på 2500 kroner for ikke at oplyse navnet på føreren, hvilket han har pligt til, når han som ejer af bilen låner den ud.

/stok