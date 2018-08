Tallene viser nemlig, at det ikke kun er København, der nyder godt af de mange krydstogtgæster. Byer i provinsen som Aalborg, Aarhus, Rønne og Fredericia oplever i disse år også stor vækst i antal besøgende krydstogtskibe, og alene i Skagen har man fra 2016 til 2018 tredoblet antallet af årlige besøgende krydstogtskibe fra 14 til 45. I 2017 havde Skagen således 33.000 turister på grund af krydstogtskibe, og i indeværende år estimerer man, at 69.000 turister vil aflægge Skagen et kort besøg.

Dermed ventes flere end tusinde gæster fra de flydende hoteller at gå i land på Esbjerg Havn denne sensommer, men kigger man på nye tal fra Danmarks Statistik, får Esbjerg og omegn slet ikke nok ud af et stigende antal krydstogtskibe, som lægger til kaj i danske havne.

Esbjerg: Torsdag anløber det tyske krydstogtskib Astor Englandskaj ved Dokken og måneden efter kommer også to andre krydstogtskibe, Berlin og Artania. Det sidste skib er med sine 231 meter og otte passagerdæk med plads til op til 1.260 passagerer et af de største, der kan passere sejlløbet ind til havnen.

Når der har været krydstogtanløb i Fredericia, har vi set, at gæster er på ture til for eksempel Ribe. Det viser, at de er interesseret i vores område.

At krydstogtskibene ofte er ladet med lukrative gæster, der gerne forbruger mange penge på shopping, viser en rundspørge, som for nogle år siden blev foretaget af et analysefirma i forbindelse med krydstogtanløb i København.Her vurderes det, at passagerer og besætning i løbet af en sæson spenderede knap 280 millioner kroner (37,4 millioner euro) i hovedstaden.Sightseeing, taxature, shopping og restaurantbesøg trak størstedelen af pengene.

Effekten skal belyses

I Esbjerg har man de seneste mange år blot haft mellem fire og syv krydstogtanløb, men hos både Esbjerg Havn og Esbjerg Erhvervsudvikling erklærer man, at der arbejdes på at indfri et potentiale, som man mener ligger lige for.

- Vi er i fuld gang med at kigge på mulighederne og finde ud af, hvad der skal til. Det er korrekt, at der i Danmark generelt har været en stigning i antallet af krydstogtanløb, og Esbjerg er blandt de få havne på vestkysten, som rigtig har noget at byde på. Så potentialet er der, siger Jane Madvig Søndergaard, turistchef, Esbjerg Erhvervsudvikling.

Hun peger på, at krydstogtgæsterne i Esbjerg har en bred vifte af muligheder lige fra shopping i Esbjerg City, Ribe som Danmarks ældste by, Legoland, Fiskeri- og Søfartsmuseet og strandture til Fanø og Blåvand, ligesom Vadehavet byder på verdensnaturarv samt to attraktioner med internationalt snit, Vadehavscentret og bunkermuseet Tirpitz.

- Hidtil har vi ikke gjort så meget. Der skal penge til for at tiltrække krydstogtsselskaberne og markedsføre Esbjerg-området som destination på for eksempel cruise-messer. Så vi skal have belyst, hvad der kan skaffes af ressourcer og hvilken effekt en fokuseret indsats vil have, siger turistchefen.