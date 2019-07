Lukket af Street Food-konkurs: Nu bliver madbod til restaurant

- Vores bod i street food har vi egentligt altid betragtet lidt som et springbræt til noget større, og det får vi nu muligheden for i vores egen restaurant. Det bliver i store træk de samme retter som i køkkenet i street food samt lidt nyt, der kommer på menukortet, afslører Luna Michelle Anguita-Mathiesen, der er 21 år.

Esbjerg: Det mexicanske køkken La Bamba drejede nøglen om sammen med resten af boderne, da Street Food Esbjerg for kort tid siden blev erklæret konkurs, men Luna Michelle Anguita-Mathiesen og hendes far Luis lader den mexicanske drøm leve videre i andre rammer.

Vi håber, at gæsterne vil føle en hjemlig og afslappet atmosfære i restauranten. Det skal ikke være for højtideligt, og vi vil have maden og menneskerne i restauranten i centrum.

Hjemlig atmosfære

Forberedelserne og klargøringen af lokalerne til den nye restaurant er i fuld gang, og Luna Michelle Anguita-Mathiesen håber, at hun og far Luis bliver klar til at slå dørene op allerede til weekenden eller snarest derefter.

- Vi håber, at gæsterne vil føle en hjemlig og afslappet atmosfære i restauranten. Det skal ikke være for højtideligt, og vi vil have maden og menneskerne i restauranten i centrum, lover Luna Michelle Anguita-Mathiesen.

Far Luis er oprindeligt fra Argentina, men han har tidligere drevet en mexicansk restaurant i Danmarksgade, så det er ikke fremmed for far og datter at sætte sombreroen på hovedet og kaste sig over tacos, burritos, flautas, salsa og guacamole og andre mexicanske specialiteter i køkkenet.