Knap fem millioner kroner rækker ikke, hvis problemerne med duelort og rust på Blue Water Arena skal udbedres. Nu er man stødt på problemer med rust i fastgørelsen af taget på stadion, og kommende budgetforhandlinger skal afgøre, om der skal bevilges flere penge.

Esbjerg: Duer har fået det lidet flatterende øgenavn "luftens rotter", fordi deres syreholdige afføring er fuld af bakterier, som er medvirkende til, at murværk og stålkonstruktioner krakelerer. Og netop duelort har sammen med rustproblemer plaget EfB's hjemmebane, det kommunalt ejede Blue Water Arena, i en sådan grad, at politikerne i Esbjerg Byråd for et par år siden under titlen "rust- og dueproblemer på Blue Water Arena" måttet trække 4,7 millioner kroner op af kassen til bekæmpelse af problemerne. Nu viser det sig, at de mange millioner ikke rækker til at udbedre alle problemerne, og derfor skal politikerne ved de kommende budgetforhandlinger tage stilling til, om de vil kaste flere penge i projektet.

Rambølls anbefaling Rust- og dueproblematikken på Blue Water Arena følger anbefalinger fra Rambøll, som i forbindelse med femårseftersynet af det kommunale anlæg udarbejdede en tilstands- og vedligeholdsplan af Rambøll.Rambøll har også kigget på de uventede rustproblemer i fastgørelsen af stadion og anbefaler, at der bør gøres noget.

Kan blive endnu dyrere Problemerne er opstået, fordi en stor koloni af duer har gjort stadion til deres hjem, hvilket også mange tilskuere på stadion har bemærket, når de kaster et blik ud over stolerækkerne. Duekolonien har - sammenholdt med de vestjyske vejrforhold og stålkonstruktioner, der ikke er afleveret med en ordentlig malerbehandling - fremmet rustprocessen. - Duelortene fungerer som katalysator og speeder rustprocessen væsentlig op ved at nedbryde den beskyttende maling på stålkonstruktionerne, som i forvejen er mangelfuld og skyld i, at stålkonstruktionerne ruster mere end ellers, forklarer Niels Bækgård, direktør i Sport og Eventpark Esbjerg. Problemet er imidlertid, at man i forbindelse med udbedring af skaderne har fundet ud af, at fastgørelsen af taget på Blue Water Arena er angrebet af et mere fremskredent rustproblem end først antaget. I den forbindelse peges der på, at rustproblemerne i taget bør håndteres nu, hvor man er i en proces i stedet for at gøre det senere, hvorefter udbedring formentlig vil blive mere kostbar.