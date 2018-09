Spillerne på det hold fra Bramming Boldklub, som i 1968 for første gang i klubbens historie rykkede op i Danmarksserien, mødtes torsdag - 50 år efter. Det blev et hjerteligt gensyn - ikke mindst for én af spillerne, som for 48 år siden rykkede teltpælene op og flyttede til New Zealand.

BRAMMING: De gamle scrapbøger var taget med i klubhuset for at understøtte hukommelsen. De blev kigget igennem, der blev grinet - og mange gange blev der sagt: Kan du huske dengang.....?

Og jo, det kunne de - de gamle fodbolddrenge fra Bramming Boldklub, som torsdag ved middagstid mødtes i klubhuset ved Bramming Stadion til et hjerteligt gensyn 50 år efter, at de i 1968 som det første hold fra Bramming Boldklub rykkede op i Danmarksserien. De gamle drenge, hvoraf hovedparten er mellem 70 og 75 år gamle, er stadig raske og rørige, og de er også rappe i replikken. Og glæden ved at gense de gamle holdkammerater var synlig - ikke mindst for den af dem, som bor længst væk på den anden side af jordkloden, i New Zealand, Jørgen Flyvbjerg. Udover, at han i 1968 var en habil fodboldspiller var han også elitegymnast og som sådan kom han med det gymnastikhold, der er forløberen for det vi i dag kender som Verdensholdet - Flensted Jensens repræsentationshold, Danish Gym Team, og på det hold mødte Jørgen Flyvbjerg en ung kvinde fra New Zealand, som han efterfølgende blev kæreste med og i dag er gift med.

- Vi kom med til de olympiske lege i Mexico i 1968, hvor vi gav syv opvisninger. I 1970 flyttede jeg så med til New Zealand, og der har jeg boet siden, fortæller Jørgen Flyvbjerg.

Og da han så i sidste uge skulle hjem til Danmark og fejre 50 års jubilæet med sit gamle gymnnastikhold tog hans gamle holdkammerat Ejnar Platz og hans gamle træner Knud Clausen initiativ til, at de gamle fodbolddrenge fra Bramming Boldklub skulle mødes igen og fejre deres 50-års jubilæum.