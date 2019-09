Ludomaner kan få hjælp på Torvet

Kontor tilbyder lokal ambulant hjælp til dybt forgældede, spilafhængige vestjyder. Otte ud af ti slipper ud af spilledjævelens favntag via Center for Ludomani.

Esbjerg: En vestjyde, Poul Juhl Rasmussen, står nu i spidsen for behandlingen af ludomaner i Esbjerg-området. Onsdag den 2. september sidder han klar i et ny behandlingssted for spilafhængige på første sal Torvet 21 i Esbjerg.

Center for Ludomani får årligt omkring 120 henvendelser fra vestjyder, som er spilafhængige og sidder i dyb gæld - og måske med en ødelagt fremtid på grund af pengespil.

- Nu, da vi er fysisk til stede i Esbjerg, vil vi kunne få folk i behandling tidligere. Hvis de kommer til os noget før, kan vi bedre hjælpe dem ud af ludomanien, siger Michael Bay Jørsel, der er stifter af ludomanibehandlingen i Danmark.

Kampen for at hjælpe ludomanerne er gratis og sker fra et kontorfællesskab hos firmaet Voxeværket, der bor til leje hos Bangs Gård A/S på Torvet på hjørnet ved Skolegade.

På onsdag vil der være åbent klokken 11.00-13.00, hvor kontorets faste behandler og Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomanis fire afdelinger i Danmark, vil være til stede.

Centret for Ludomani har 14 millioner kroner årligt til arbejdet mod ludomani. Indtil nu har der været centre i København, Århus og Odense med 18 behandlere.

Omkring 700 danskere kommer i behandling på centrene årligt.