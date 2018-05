Loven lempes: Michael åbner butik med medicinsk cannabis

CBD er kendt for i nogle tilfælde at kunne dæmpe kramper, spasmer, kvalme og smerter, og derfor er det populært blandt kræft- og sclerosepatienter.

Det ændres, når man den 1. juli skrotter nultolerancen overfor stoffet THC, der er den euforiserende del af Cannabis. I stedet indføres en grænseværdi på 0,2 procent. Det betyder, at salg og produktion af cannabisprodukter såsom øl, creme og shampoo gøres mulig. Den lempelse er en lokal entrepreneur mere end klar til at udnytte.

Der finder over 120 forskellige stoffer i cannabisplanten. I medicinsk sammenhæng er de vigtigste THC og CBD.THC har en euforiserende effekt og findes i store mængder i hash, mens stoffet CBD ikke er euforiserende. Begge stoffer virker ved at gå ind i blodbanen og op i hjernen, hvor de påvirker en række receptorer. I den rette dosis kan det i nogle tilfælde dæmpe kramper, spasmer, kvalme og smerter. Med indførslen af en ny grænseværdi for THC i hampeprodukter, gøres det nemmere at producere og forhandle cannabisbaserede produkter som fx øl, creme og shampoo uden at komme på kant med narkotikalovgivningen. Ifølge Lægemiddelstyrelsen skal forhandlerne dog stadig være opmærksomme på, at lægemiddellovgivningen, fødevarelovgivningen, og miljølovgivningen kan indeholde bestemmelser, som der skal tages højde for i produktudviklingen, produktionen og forhandlingen.

- Da jeg fremlagde idéen og al min research for min mor, indvilligede hun i at prøve det, selvom det ikke var tilladt i Danmark. På det tidspunkt var hun så dårlig, at hun havde brug for en handicapscooter. I dag er hun frisk nok til at køre bil igen, og hun er lige flyttet i et stort hus ude på landet. Cannabissen har gjort hele forskellen, mener Michael Svendsen.

- Min mor blev meget syg af sin kræftmedicin. Hun kunne hverken sove eller spise og skrumpede fuldstændigt ind. Det var i den forbindelse, at jeg fik øjnene op for medicinsk cannabis, siger Michael Svendsen.

Lovændring banede vejen

Efter ti år i offshore-branchen skiftede han i januar 2017 platformene ud med landjorden, stiftede selskabet MS-ejendomme og i foråret opkøbte han tre større ejendomme med i alt i Esbjerg - heriblandt Fynsgården, hvor butikken åbner.

- Jeg havde egentlig ingen planer om at åbne en butik, da jeg overtog ejendommene, men da regeringen åbnede for forsøgsordningen, og muligheden bød sig, vidste jeg, at det var denne vej, jeg skulle gå, siger Michael Svendsen.

Foruden kræft- og sclerosepatienter håber han også, at produkterne vil kunne hjælpe esbjergensere med mere almindelige skader og skavanker såsom ømme skuldre eller et dårligt knæ.

Den 150 kvadratmeter store butik kommer til at rumme en bred vifte af cannabisbaserede helseprodukter uden THC. Foruden to medarbejdere kommer Michael Svendsen også selv til at stå bag disken for at rådgive og vejlede.

Butikken åbner efter planen fredag den 15. juni.